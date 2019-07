Calciomercato Milan, affare Seri: accordo in Turchia!

CALCIOMERCATO MILAN SERI TURCHIA / Jean Micheal Seri non vestirà la maglia del Milan. Il centrocampista del Fulham, accostato ai rossoneri nei giorni scorsi, volerà in Turchia per giocare con la maglia del Galatasaray.

L'ivoriano - come riporta 'Sportmediaset' - è ad un passo dai giallorossi: l'operazione è praticamente chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto.