LAZIO MONACO SOUMAORO LILLA / Si allontana un obiettivo per la difesa della Lazio: il club biancoceleste aveva messo gli occhi su Adama Soumaoro, difensore centrale e capitano del Lilla.

Sul giocatore, che aveva chiesto la cessione al club transalpino, c'era la concorrenza di diversi club inglesi tra cui, ma il futuro del classe 1992 sembra destinato al. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il centrale di origini maliane sarebbe infatti ad un passo dal club del principato. Lo riferisce l'emmitente francese 'Rmc Sport', che sottolinea come per Soumaoro il Monaco abbia offerto al Lilla 13 milioni di euro. Un'offerta che sarebbe stata accettata e il giocatore sarebbe pronto a svolgere le visite mediche con i monegaschi. Nel caso in cui tutto andasse per il meglio, arriverà la firma sul contratto.