CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MILAN LONGHI/ Bruno Longhi, opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di 'Radio Sportiva' di una clamorosa suggestione per il Milan: Paulo Dybala.

L'argentino potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di calciomercato ma l'ipotesi meneghina non sembra delle più accreditate: "Non la vedo proprio all'orizzonte come ipotesi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Longhi ha poi aggiunto: "Stiamo di certo fantasticando, ma Paulo Dybala e Piatek potrebbero formare una bella coppia".