MILAN BAILLY MANCHESTER UNITED / Con Caldara ancora ko per infortunio e i soli Musacchio e Romagnoli a disposizione, il Milan ha assoluta necessità di acquistare un difensore centrale.

Oltre ai nomi di Lovren, dell'argentino Pezzella, per cui c'è stato un incontro negli scorsi giorni e del francesein forza al Lipsia, per cui si può prospettare uno scambio con Calhanoglu , spunta una nuova idea per la difesa rossonsera. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Un'idea neanche più di tanto nuova, visto che Eric Bailly è stato accostato ai rossoneri anche nel novembre scorso. Sarebbe infatti il centrale ivoriano, secondo quanto riporta 'Tuttosport', un altro profilo sondato dalla dirigenza rossonera per rafforzare la difesa. Il giocatore non è certo un punto fermo del Manchester United e potrebbe quindi lasciare il club inglese. Resta però da capire la valutazione fatta dai 'Red Devils' per il difensore ex Villarreal.