CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT MILAN/ Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è un obiettivo di calciomercato di Roma e Milan per questa sessione estiva dei trasferimenti.

L'ex giocatore dell'Aston Villa, nonostante una seconda parte di stagione non particolarmente brillante, è uno dei viola più desiderati in queste settimane. Per le ultime notizie su giallorossi e rossoneri---> clicca qui!

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', l'incontro previsto fra l'agente di Veretout e gli uomini mercato della Roma avrebbe avuto inizio pochi minuti fa. Si attendono quindi sviluppi sul centrocampista della Fiorentina.