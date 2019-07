p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / Potrebbe essere una settimana importante per l'sul fronte: dall'Inghilterra fanno sapere che la dirigenza nerazzurra è pronta ad aumentare l'offerta per Lukaku per abbattere il muro del Manchester United . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ci ha pensato anche Ole Gunnar Solskajer, tecnico dei 'Red Devils', ad alimentare le speranze nerazzurre, lanciando in conferenza stampa un messaggio forte e chiaro ai suoi giocatori: "Gioca solo chi è motivato. Una volta che inizierà il campionato i giocatori che sono qui daranno tutto per il Manchester United, avremo una squadra forte con giocatori motivati. Ci sono sempre voci e speculazioni sui giocatori del Manchester United, quando il campionato inizierà ci faremo trovare pronti e uniti come squadra"