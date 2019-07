LAZIO BENFICA NETO JORDAO / Sembra definirsi sempre più il futuro di Pedro Neto e Bruno Jordao. I due giovani portoghesi sono pronti a tornare in patria, per vestire la maglia del Benfica.

Il presidente giunto in Italia per chiudere l'affare Perin con la Juventus , vorrebbe nel frattempo concludere anche il doppio affare con la.

I lusitani hanno l'accordo con i biancocelesti per l'acquisto dei due giocatori, una cifra complessiva vicina ai 20 milioni di euro. Secondo 'A Bola' il presidente Vieira sarebbe pronto a fare il passo decisivo per i due giocatori, particolarmente graditi dalle 'Aquile' di Lisbona. Nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci importanti novità.