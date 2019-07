p>TORINO BERENGUER CALCIOMERCATO ATLETICO BILBAO/ Alejandro, esterno offensivo del Torino, ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' del suo futuro in questa sessione di calciomercato : "Offerte da Bilbao per il mio cartellino? In merito a questi argomenti dovete chiedere al presidente". Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Il giocatore granata ha poi aggiunto: "Io penso a giocare. Spero di fare ancora più gol nella prossima stagione". Alejandro Berenguer è arrivato al Torino nell'estate del 2017.