attaccante rumeno classe 1996, prenderà parte alla spedizione dell'in Asia in vista dell'International Champions Cup: cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Puscas nelle ultime stagioni ha giocato in prestito in diverse squadre e dopo lo svincolo dalè così tornato in base.

Reduce da un Europeo Under 21 incredibile, dove ha trascinato la Romania fino in semifinale, Puscas è stato convocato a sorpresa dall'Inter che deve fare i conti con una totale emergenza in attacco. L'attaccante ha così commentato la convocazione ai microfoni di 'Gsp.ro': "Per l'Inter andrei a piedi dall'altra parte del mondo. E' un club a cui devo molto ed è un grande onore vestire nuovamente la casacca nerazzurra".