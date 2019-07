MILAN MALDINI LEAO LILLA JUVENTUS NAPOLI / Difesa, centrocampo, ma anche attacco. Al Milan serve almeno un rinforzo per reparto, per regalare a Marco Giampaolo una squadra competitiva. E se per la mediana c'è il via libera per arrivare a Bennacer, per l'attacco spunta una nuova opzione. Si tratta di Rafael Leao, talentuosa prima punta portoghese, in forza al Lilla.

L'attaccante, classe 1999, è considerato uno dei più promettenti talenti lusitani e in Ligue 1 ha fatto già vedere ottime cose. Secondo 'Tuttosport' Paolo Maldini e la dirigenza rossonera avrebbe sondato il terreno per un eventuale trasferimento. Il ds dei francesi Campos lo valuta 35 milioni di euro. La concorrenza però non manca: su di lui ci sono Everton e Valencia, ma attenzione anche a Napoli e Juventus, che seguono il giovane lusitano con grande attenzione.