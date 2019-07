ROMA BALBO HIGUAIN/ Intervistato ai microfoni di 'ForzaRoma.info', Abel Balbo, ex attaccante della Roma, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, di Gonzalo Higuain: "E' un campione, uno dei bomber più forti del mondo.

Chi mette in dubbio le sue qualità è un pazzo,ha ragione". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Balbo ha poi aggiunto: "Higuain è un attaccante completo e segna, lo ha fatto anche al Milan finchè tutto andava per il meglio. Io lo prenderei di corsa, in un club come la Roma troverebbe di certo molti stimoli, un po' come avvenne per Gabriel Omar Batistuta".