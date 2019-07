SERIE C GRAVINA / Festeggiati nella sede della Serie C a Firenze i 60 anni della categoria. Rigidità delle regole d'iscrizione e attenzione ai giovani sono stati i fondamentali in cui si è parlato nel corso dell'evento, a cui ha presenziato, tra gli altri, anche Gabriele Gravina. Il presidente della Figc ha parlato di questo ai microfoni di 'Sky Sport': "Si tratta di una giornata di festa e di un'occasione per confrontarsi su temi che stanno a cuore al mondo del calcio. Lega Pro è luogo di formazione e progettualità: abbiamo raccolto tante indicazioni per un progetto futuro.

Abbiamo avuto tante testimonianze importanti, tra cui quella di Arrigoe il coinvolgimento del presidente Giannisul problema del tesseramento dei ragazzi 14enni. Le società italiane rischiano il saccheggiamento dei club esteri, ma Infantino ha dato grande disponibilità su questo tema".

Poi sull'importanza dei settori giovanili: "I club hanno capito che non sono un costo ma un grande investimento. Ci sono rilanci e predisposizioni di progettualità straordinarie, lo vediamo con la nazionale maggiore: è un messaggio che arriva, una consapevolezza assimilata da tanti club". A proposito di nazionale: "Mancini ha dato linee guida chiare, sta lavorando molto bene". Infine sul campionato che verrà: "Immagino un campionato avvincente e affascinante, non ci sono solo grandi campioni che arrivano, ma anche grandi allenatori che rientrano: credo che i tifosi potranno stare tranquilli. Lo spettacolo non mancherà".