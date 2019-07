Cagliari, Pavoletti annuncia il suo futuro

CALCIOMERCATO CAGLIARI PAVOLETTI - "Non è arrivata alcun offerta per me, ma anche qualora dovesse arrivare, io non la prenderei in considerazione". Pensieri e parole di Leonardo Pavoletti.

In conferenza stampa dal ritiro dela Pejo, il centravanti rossoblu ha fatto chiarezza sul suo futuro dopo le tante voci che lo accostavano soprattutto all'Atalanta e ha parlato anche del trasferimento diall': "Abbiamo perso Nicolò, ma quando un compagno di squadra va in un top club è motivo di orgoglio per tutti perché vuol dire che abbiamo lavorato tutti bene. Il mio obiettivo è andare aglicon la Nazionale".