CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Amin Younes, esterno tedesco classe 1993, nella passata stagione ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Carlo Ancelotti ma quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di avere qualità importanti.

Ilpunta fortemente su di lui e, come riportato da 'Sky Sport', ha intenzione di prolungare già il contratto del proprio giocatore che è in scadenza nel 2023. Gli agenti del tedesco infatti sono arrivati a Dimaro, sede del ritiro partenopeo, proprio per discutere del rinnovo.