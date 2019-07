p>CALCIOMERCATO MILAN UPAMECANO / Ildiè alla ricerca di un nuovo difensore da affiancare a capitanin vista della prossima stagione: negli ultimi giorni il profilo di Dayotè stato accostato con una certa insistenza al mercato rossonero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il difensore francese classe 1998 è in scadenza di contratto nel 2020 con il Lipsia che però non intende al momento svendere il proprio giocatore. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è un'importante novità di mercato: il Milan è pronto ad inserire nell'affare il cartellino di Hakan Calhanoglu per avvicinarsi alla richiesta del club tedesco.