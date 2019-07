Calciomercato Roma, è fatta per Mancini: cifre e dettagli

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / Si sblocca definitivamente l'affare Mancini.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport',hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in giallorosso del giovane difensore. Il classe 1996 arriva in prestito oneroso (2 milioni di euro) con un obbligo di riscatto fissato a 19 milioni di euro, più 5 di bonus, per un'operazione complessiva da circa 26 milioni. Il giocatore è atteso nella capitale in serata.