CALCIOMERCATO MILAN / In attesa di nuovi rinforzi da regalare a mister Giampaolo, il Milan è al lavoro per cercare anche di sfoltire la rosa e sistemare i diversi esuberi presenti attualmente nella squadra rossonera.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', dopo l'arrivo di Theoè inevitabile che due tralascino Milano: lo svizzero ha richieste in Germania e Inghilterra mentre l'ex Genoa interessa a.

Ma non solo. Kessié potrebbe lasciare il Milan qualora arrivasse un'offerta superiore ai 30 milioni di euro: attenzione al Tottenham di Pochettino che potrebbe tornare alla carica durante l'estate. In avanti Suso è sacrificabile, Samu Castillejo potrebbe tornare nella Liga per 15 milioni di euro: stesso discorso per Fabio Borini che interessa invece in Premier League.