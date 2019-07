p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / L'è pronta all'assalto finale per Romelu: l'attaccante belga è l'obiettivo numero uno scelto da Antonioper rafforzare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una trattativa molto difficile visto che il Manchester United ha più volte ribadito alla dirigenza nerazzurra di non voler effettuare sconti per il suo attaccante. Ci sarebbero però novità importanti che arrivano proprio dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da 'Sky Sports Uk', l'Inter sta per presentare una seconda offerta ufficiale da 60 milioni di sterline, pari a quasi 67 milioni di euro. Questa volta niente prestito ma trasferimento a titolo definitivo con pagamento dilazionato in 2 o 3 anni, con bonus che farebbero lievitare l'offerta nerazzurra fino alla cifra richiesta complessiva dei 'Red Devils'.