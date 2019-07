JUVENTUS VIERCHOWOD DE LIGT SARRI CONTE/ L'acquisto di De Ligt, l'arrivo di Sarri, le ambizioni dell'Inter di Conte, il calciomercato. Questo e altro nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Pietro Vierchowod. L'ex difensore, campione del Mondo a Spagna 82', ha conquistato la Champions League con la Juventus e due scudetti, rispettivamente con Roma e Sampdoria.

Manca solo l'ufficialità per De Ligt alla Juventus. Il difensore olandese compirà 20 anni il prossimo 12 agosto, ma già è considerato un top player nel suo ruolo, tanto che verrà pagato 75 milioni e avrà un ingaggio da campione. La tua idea?

"L'ho visto diverse volte e mi ha fatto una discreta impressione. Non mi è piaciuto contro il Tottenham in Champions League perchè ha fatto due erropri gravi di posizione. E' un ragazzo giovane e deve ancora imparare molto. Il problema è che non c'è più chi insegna a difendere nell'uno contro uno, quindi chi ha un po' più di capacità degli altri viene strapagato. Io voglio vederlo in Italia prima di dare un giudizio, mi pare prematuro definirlo già un top player".

Lo vedi meglio con Chiellini o al fianco di Boncucci?

"Con Chiellini, anche perchè può migliorare nella fase puramente difensiva".

In ogni caso, quella della Juventus è la difesa più forte del campionato?

"Sarà una bella lotta con Napoli e Inter.

Comunque se non hai un centrocampo che fa filtro, la difesa avrà sempre problemi".

Sarri alla Juventus ha divisto tifosi e addetti ai lavori. E' il tecnico giusto per i bianconeri?

"Ha un compito molto difficile. Intanto, dopo 8 anni di successi, ci può essere un po' di appagamento da parte dei giocatori. Poi lui non ha mai avuto una rosa così numerosa e qualitativamente importante, quindi avrà il problema della gestione. Sotto questo profilo dovrà dimostarre di avere molto polso. Peraltro in passato ha parlato spesso male della Juventus, alle prime sconfitte i tifosi lo contesteranno".

Molti indicano l'Inter come prima rivale della Juventus. Concordi?

"Se riesce a prendere Dzeko e Lukaku credo che l'Inter possa essere l'anti Juve. Sta costruendo una squadra molto forte fisicamente. Conte è un grande allenatore".

Per la Roma ennesima ripartenza dopo una stagione deludente...

"Deve essere ricostruita. Non sarà facile perchè i grandi giocatori decidono di andare in squadre vincenti. Prevedo una stagione complicata per i giallorossi".

Capitolo Sampdoria. Si parla in modo ricorrente della possibile vendita del club, con Vialli pronto a fare il Presidente. Sarebbe la cosa più giusta?

"Spero che venga ceduta. Una squadra che ha una tradizione importante merita di più. Mi auguro che subentri Vialli, anche per i tifosi".

Nella Sampdoria sei stato compagno di squadra di Mihajlovic. Il tecnico del Bologna sta vivendo un momento difficile per problemi di salute, come lui stesso ha rivelato con una conferenza stampa. Ti senti di dirgli qualcosa?

"Sinisa è un ragazzo che non molla mai, ha un carattere forte. Questa è la partita più difficle della sua vita. Sono certo che la vincerà".