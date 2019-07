ROMA PAU LOPEZ / Dopo Spinazzola, è la volta di Pau Lopez: il nuovo portiere della Roma si presenta in conferenza stampa. Calciomercato.it vi offre in diretta le dichiarazioni dell'estremo difensore spagnolo. Il primo a prendere la parola è il direttore sportivo giallorosso Petrachi.

PETRACHI - "Presentare giocatori in maniera così repentina non sono abituato, ma ne arriveranno altri e mi vedrete spesso in questa veste, che non mi piace tanto. La scelta di puntare su Pau Lopez è tecnica e di personalità. Arrivare a Roma è difficile per qualsiasi portiere, a Roma si deve avere coraggio e personalità per ripartire. Alcuni portieri a volte sono andati in confusione. Di lui mi ha colpito il coraggio. È bravo sulle uscite, ha la personalità per uscire. Diventerà un libero aggiunto per Fonseca, ha un ottimo mancino. Viene da una scuola diversa da quella italiana, in questi giorni è un pò in difficoltà. Savorani gli sta dando molti concetti, lui può incamerare tutto e migliorare ancora".

FONSECA - "Ringrazio Petrachi e il club, hanno fatto uno sforzo. Sta a me ricambiare la fiducia. Il mister ci sta spiegando la fase difensiva e cosa cerca dalla squadra. Ha sottolineato il concetto di intensità e squadra che pressa alta, ora ci stiamo concentrando su questo. Credo dipenda dall’allenatore.

Fonseca vuole che la palla si giochi da dietro e se il portiere è in grado di dominare più aspetti può essere utile per la squadra".

DIFETTI - "Molti. Come diceva Petrachi vengo da una scuola spagnola, diversa dall’italiana. Il modo di lavorare di Savorani è diverso da quello a cui sono abituato. Si curano molto i dettagli. Sono qui con la migliore intenzione, voglio imparare. Il campionato italiano è una sfida importante".

ALISSON - "È stato un grande portiere per la Roma. Ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo. Non mi piace paragonarmi, io sono Pau, sono a Roma per crescere e voglio fare il mio percorso. È sempre positivo imparare dai migliori. Ora inizia la mia storia, spero sia bella e che i tifosi siano orgogliosi di me".

SCELTA - "Avevo chiaro in un primo momento di non voler lasciare il Betis, poi è arrivata la Roma e ho scelto di andare. Ho ritenuto fosse il momento giusto per crescere. Avevo solo le opzioni di restare o venire qua. Ingaggio? Sia io e la Roma volevamo essere insieme e sono stati fatti degli sforzi, ma non aggiungo altro. È sempre una responsabilità quando un club scommette forte su di te. Non si sa mai come andranno le cose, ma posso garantire lavoro, umiltà e sacrificio. Il club ha fatto uno sforzo e io cercherò di ripagarlo".

SERIE A - "Arrivo ora in Serie A dopo aver cambiato molte squadre. La mia intenzione è di fermarmi in un posto e continuare a crescere e qui è ottimo per farlo. La Nazionale è qualcosa a cui non penso molto. La mia convocazione dipende dal rendimento con la Roma e sono concentrato solo su questo".