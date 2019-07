SERIE A CANCELO RODRIGUEZ MENDES / Negli ultimi nove anni ha ricevuto per ben otto volte il premio di 'Miglior agente dell'anno' ai Globe Soccer Awards. La sua Gestifute cura interessi e procure di centinaia di calciatori in tutto il mondo, dall'Italia all'Inghilterra, dalla Spagna al Portogallo, la sua terra natia. Ogni sessione di calciomercato Jorge Mendes è sempre più protagonista e anche quest'anno sono fittissimi i suoi contatti con i club di Serie A: le principali trattative di mercato passano tutte da lui. Si infittiscono i contatti tra i club di Serie A e Jorge Mendes: da Cancelo a James Rodriguez, da Miranda ad André Silva: Juventus, Napoli, Inter e Milan a colloquio con l'agente portoghese per concludere acquisti e cessioni.

Calciomercato Juventus, da Cancelo a Ferreira: colloqui con Mendes

Non solo Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes in casa Juventus, oltre ad essere l'agente del fuoriclasse lusitano, cura anche gli interessi di Joao Cancelo. Il terzino ex Valencia è in uscita dai bianconeri, che vorrebbero ricavare dalla sua cessione almeno 50 milioni. Il Manchester City lo segue con attenzione, ma piace pure al Barcellona. La sua permanenza a Torino non appare dunque scontata e il procuratore portoghese sta lavorando per concludere l'affare. Non è escluso che l'agente possa metterci lo zampino anche nella caccia al sostituto: potrebbe infatti proporre Ricardo Pereira. Ma i colloqui tra Mendes e la Juventus sono fitti anche per quanto riguarda la cessione di Mattia Perin. Nell'affare con il Benfica verrebbe infatti coinvolto il classe 2001 Joao Ferreira, da molti ritenuto una giovane promessa del calcio portoghese. E a gestire la sua procura c'è proprio Mendes, che starebbe lavorando come intermediario nella trattativa.

Mercato Napoli, per James Rodriguez è battaglia con l'Atletico

I tifosi partenopei sognano di vederlo con la maglia azzurra, ma il passaggio di James Rodriguez al Napoli si fa piuttosto complesso. Il giocatore, anche lui assistito da Mendes, piace molto all'Atletico Madrid.

Milan, Inter e Lazio: tutti a colloquio con Mendes

La società partenopea sta battagliando con i 'Colchoneros': il colombiano sarebbe una precisa richiesta di Diego Simeone e James sarebbe tentato di lavorare con lui . Il Napoli, dunque, cercherà di convincere ila lasciar partire il ragazzo in direzione Italia, senza rafforzare una diretta concorrente. Un ruolo chiave nella trattativa potrebbe averlo, oltre a Carlo(stimatissimo da James), anche lo stesso Mendes, con cui il Napoli ha un buon rapporto visto che all'interno della rosa azzurra è già presente un suo assistito, Faouzi

Ma non sono soltanto Juventus e Napoli a dialogare con l'agente portoghese. In casa Milan si cerca un centrocampista e uno dei nomi graditi è quello di Ruben Neves. Per portarlo in rossonero, Mendes starebbe lavorando ad un super scambio con il Wolverhampton che coinvolgerebbe un altro suo assistito, André Silva. L'attaccante non è così certo di restare e possibili novità potrebbero esserci nelle prossime settimane, quando Giampaolo lo valuterà con attenzione nei primi test estivi. Come tassello per il centrocampo non è escluso che il procuratore lusitano possa proporre un altro suo assistito, quel Renato Sanches in uscita dal Bayern Monaco e voglioso di rilancio: un profilo che per caratteristiche tecniche e anagrafiche farebbe davvero al caso del Milan. Ma Jorge Mendes parla anche con l'altra squadra meneghina: all'Inter il futuro di Joao Miranda è infatti un'incognita. Il brasiliano è chiuso da Godin, Skriniar e De Vrij: il tecnico Conte avrebbe dato il benestare alla sua partenza e il difensore ha dichiarato di valutare tutte le proposte sul tavolo. Dalla Lombardia alla capitale: i club a colloquio con Mendes non finiscono qui visto che con la Lazio i dialoghi sono più fitti che mai. L'agente starebbe curando il ritorno in Portogallo di Bruno Jordao e Pedro Neto, che in biancoceleste in queste stagioni hanno trovato poco spazio, ma in uscita c'è anche Wallace. Il brasiliano, complice il reintegro di Radu in rosa e l'arrivo dello slovacco Vavro, sembra destinato all'addio.