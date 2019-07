CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FERREIRA / Come ampiamente anticipato da Calciomercato.it, è fatta per la cessione al Benfica di Mattia Perin. La novità sull'affare tra la Juventus e il club portoghese è però rappresentata dall'inserimento nella trattativa di Joao Ferreira, terzino portoghese classe 2001. Il laterale dovrebbe arrivare in bianconero in prestito con un obbligo riscatto fissato a 12 milioni di euro.

I bianconeri si assicurano così uno dei giovani più promettenti in terra lusitana, protagonista con la maglia del Benfica nell'ultima UEFA Youth League con 5 presenze e 2 gol a referto e accostato già per caratteristiche a Cancelo. Seguito nei mesi scorsi anche dal Barcellona, Ferreira è infatti un laterale destro di buona spinta nel giro delle nazionali minori, Under 17 e Under 18. La Juventus è dunque pronta a scoprire il suo nuovo gioiellino.