CALCIOMERCATO PSG NEYMAR BARCELLONA / Neymar vuole lasciare il Psg. La decisione sarebbe stata comunicata dal brasiliano, stando a quanto riporta 'Sky Sports', a Leonardo nel corso del loro colloquio.

L'attaccante non avrebbe comunicato al club quale sarebbe, nelle sue intenzioni, la sua destinazione, ma tutti gli indizi portano al. I catalani non hanno mosso passi concreti fin qui, ma intenderebbero ragionare sull'inserimento di contropartite. Una delle ipotesi riguarda, ma anche per quanto riguarda l'exi blaugrana non avrebbero ancora deciso.