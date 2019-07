Inter, Icardi ad Appiano Gentile: le ultime sul suo futuro

INTER ICARDI / Prosegue la preparazione estiva da separato in casa di Mauro Icardi. L'attaccante argentino è ad Appiano Gentile, dove dopo l'esclusione dalla tournée in Asia inizierà gli allenamenti individuali per il ricondizionamento atletico. Mentre i nerazzurri, Nainggolan compreso, saranno agli ordini di Conte in Cina, l'ex capitano proseguirà dunque il proprio percorso nel centro sportivo dell'Inter: il suo futuro resta sempre più in bilico e lontano da Milano, almeno nelle idee di Marotta e della società.

Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, forte di un contratto fino al 2021, Icardi ha tutta l'intenzione di proseguire la propria avventura all'Inter. È sempre più muro contro muro, dunque, tra le parti, con Juventus e Napoli spettatrici interessate. Si attendono ulteriori sviluppi.