CALCIOMERCATO MILAN SCHAR NEWCASTLE / Il Milan sta sondando il mercato per cercare di costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Uno dei reparti in cui il Diavolo dovrà investire è il centro della difesa, che annovera al momento solamente Musacchio e Romagnoli.

A tal proposito un'idea che starebbe prendendo piede nella mente diporterebbe il nome di Fabiandel. Secondo il 'Mirror', i rossoneri avrebbero già contattato gli inglesi: la valutazione dello svizzero si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro.

