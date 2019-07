CALCIOMERCATO ROMA ATALANTA MANCINI / "Con le uscite di Manolas e Marcano naturalmente abbiamo necessità di acquistare due centrali", questo è un estratto di quanto dichiarato ieri dal DS giallorosso Gianluca Petrachi.

Uno di questi due centrali dovrebbe essere Gianluca, difensore dell'Atalanta finito già nei radar dell'ex DSdallo scorso inverno. Secondo quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport, la trattativa con l'Atalanta sarebbe ai dettagli: mancherebbero infatti da discutere solo i bonus. Nulla da obiettare invece per quanto riguarda formula e cifre: ai bergamaschi dovrebbero andare circa 20 milioni di parte fissa, che verrebbero pagati in due annualità, ripercorrendo quanto già impostato in passato per. La formula scelta sarà quella del prestito con obbligo di riscatto.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!