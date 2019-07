Juventus, spunta la data per Chiesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA / Tra gli obiettivi di calciomercato principali per la Juventus, resta il nome di Federico Chiesa.

Laappare irremovibile all'ipotesi di una cessione, ma si attende ancora il pronunciarsi da parte del diretto interessato, che intanto ha concluso le vacanze e ha raggiunto i viola per la tournée negli Stati Uniti. Ci sarà un primo contatto con il presidente Rocco, ma la data fondamentale, secondo 'Tuttosport', è quella del 25 luglio, quando i due si siederanno faccia a faccia a New York. Lì, si capirà se il classe 1997 intende restare almeno un altro anno in Toscana oppure partire per altri lidi. I bianconeri, forti del loro appeal, attendono interessati.