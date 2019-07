CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED LUKAKU ATALANTA ZAPATA / L'Inter è intenzionata a rifarsi il look in avanti. Sotto questo aspetto, il profilo più ambito dal club milanese porta il nome di Romelu Lukaku, centravanti attualmente al Manchester United. Il bomber belga infatti è il preferito di Antonio Conte, il quale lo considera fondamentale per il suo stile di gioco.

Arrivare però alla fumata bianca per l'attaccante non sembra essere scontato: i Red Devils infatti sembrano avere l'intenzione di non fare sconti.

Per questo motivo, la Beneamata starebbe anche valutando altre piste per cautelarsi qualora non riuscisse a raggiungere il suo intento. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il nome che riuscirebbe a rimpiazzare, per caratteristiche, lo stile di gioco del belga porterebbe il nome di Duvan Zapata. L'Inter potrebbe dunque virare sul colombiano dell'Atalanta, club con cui sarebbe in ottimi rapporti. L'eventuale operazione per l'ex Udinese avrebbe un costo decisamente più contenuto rispetto a quella per il collega dello United.