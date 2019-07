Juventus, in giornata vertice per Higuain

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ROMA / Resta in bilico il futuro di Gonzalo Higuain.

L'attaccante argentino vuole restare alla, ma è sempre nel mirino della, dal canto suo il club bianconero valuta l'idea di una cessione, anche in prestito. Giornata importante quella di oggi, secondo la 'Gazzetta dello Sport', che scrive che Nicolas Higuain, fratello-agente del bomber, è atteso in queste ore a Torino. Possibile un incontro con la dirigenza del club per fare il punto della situazione.