Calciomercato Inter, sprint per Lukaku: pronta l'offerta

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Giorni decisivi per la trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. La 'Gazzetta dello Sport' scrive che l'offerta ufficiale da parte dei nerazzurri sarà presentata nella giornata di oggi, al massimo entro domani.

83 milioni la richiesta degli inglesi, l'Inter dovrebbe, probabilmente presentare un'offerta intorno agli 80 milioni, con una parte fissa di almeno 70 più bonus, per provare a convincere i 'Red Devils', che chiedono un'operazione a titolo definitivo. L'apertura dello United è a una rateazione biennale, l'Inter vorrebbe una dilazione in tre anni. I tempi comunque saranno brevi: il mercato in Premier League chiude l'8 agosto, il Manchester United deve avere il tempo di trovare un sostituto di Lukaku.