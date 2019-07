Calciomercato Milan, via libera per Bennacer: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN BENNACER / Tutto fatto per Ismael Bennacer al Milan. Il centrocampista, protagonista assoluto in Coppa d'Africa con la sua Algeria, sarà il nuovo rinforzo a centrocampo per la squadra di Giampaolo. Oggi è arrivato l'ultimo via libera, da parte dell'Arsenal, che ha deciso di non pareggiare l'offerta formulata all'Empoli, un diritto che il club si era guadagnato al momento della cessione ai toscani.

Come anticipato da Calciomercato.it per Bennacer al Milan è pronto un contratto di 5 anni a 1,5 milioni netti a stagione. Il giocatore è atteso in Italia dopo la finale: visite mediche e firma prima di una meritata vacanza.