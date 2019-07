CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT ALDERWEIRELD / Giorni caldi in casa Roma tra difesa e centrocampo. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' in serata nuovi contatti dei giallorossi con l'Atalanta per provare sbloccare Mancini con l'obiettivo di provare a concludere nella notte. Nel prossimo weekend altro incontro fissato con gli agenti di Alderweireld. Nel primo incontro non fu trovato l'accordo per l'ingaggio. Una volta trovato si cercherà eventuale sconto dal Tottenham.

Domani all'ora di pranzo la Roma vedrà inoltre Mario Giuffredi per Veretout per provare a chiudere col giocatore. A quel punto la trattativa sarebbe in discesa per provare a regalare il centrocampista a Fonseca. L'offerta dei giallorossi di 17+2 milioni di bonus è più alta di quella del Milan e i rossoneri non hanno ancora rilanciato, nel tentativo di inserire Biglia nella trattativa che però non è troppo gradito alla Fiorentina.