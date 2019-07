Inter, colpo Dani Alves: concorrenza inglese

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DANI ALVES / Futuro tutto da scrivere per Dani Alves. Il terzino brasiliano, che ha vinto il suo ennesimo trofeo, alzando al cielo la Coppa America con la Nazionale, è svincolato dopo la scadenza del contratto con il Psg.

Tante le ipotesi sul tavolo: in Italia il calciatore è stato accostato ama piace parecchio soprattutto in. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Come si legge su 'Marca' sono ben tre le squadre sulle sue tracce: