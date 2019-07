NAPOLI ANCELOTTI INSIGNE / Manolas, Insigne e Mertens hanno risposto stasera alle domande dei tifosi in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, nel tradizionale appuntamento che vede i tifosi interrogare i loro beniamini.

Particolarmente caldo il capitano delche a specifica domanda di un tifoso ha ammesso: "Io gioco sempre uguale, non vedo differenza. Magari in nazionale gioco in un altro modulo e più a mio agio, ma darò sempre il massimo con la maglia del Napoli". Affermazione tattica che ha spintoad improvvisarsi tifoso tra lo stupore generale per porre una nuova domanda ad Insigne: "Come mai in Nazionale con un modulo diverso giochi meglio? (ride, ndr)".