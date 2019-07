CALCIOMERCATO LAZIO RADU / La notizia anticipata da Calciomercato.it nei giorni scorsi ha trovato conferma quest'oggi: Stefan Radu è nuovamente a tutti gli effetti un calciatore della Lazio come testimoniato anche dalle immagini riprese dal nostro inviato riguardanti le visite mediche del difensore rumeno. Lo stesso Radu ha quindi parlato nel pomeriggio in conferenza stampa esprimendo le sue emozioni: "Voglio ringraziare la Società ed il Presidente Claudio Lotito per l'opportunità che mi hanno concesso facendomi sentire nuovamente parte della grande famiglia laziale dopo aver attraversato il momento più buio della mia carriera. Da marzo in poi non sono stato più io come uomo e come giocatore.

Sono emozionato, ma la fiducia che mi ha dato il Club dopo questo momento spero di ripagarla con buone prestazioni".

NUOVO ACQUISTO - "Sono tornato a casa, sono stato male negli ultimi giorni per miei errori e li riconosco. Da marzo non ero più lo Stefan Radu che si conosceva come uomo. Ringrazio i tifosi che mi sono stati vicini in questo periodo. Voglio aggiungere che, dopo l'infortunio rimediato alla caviglia non riuscendo a guarire, ho iniziato a pensare in negativo ed ho sbagliato nei confronti di Società e compagni. Sono qui a chiedere scusa a loro ed a tutti coloro che ho offeso in questo periodo buio. Mi sento come un nuovo acquisto, ma ho tanta esperienza alle spalle e so che posso dare ancora tanto per questa squadra. Ultimamente, da quando è emerso che la Lazio non mi avrebbe fatto partire per Auronzo, abbiamo ricevuto tante richieste, ma ho sempre rifiutato qualsiasi offerta di mercato".