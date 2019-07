CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN POCHETTINO REAL MADRID / Al centro di diverse voci di mercato, Christian Eriksen è finito da tempo nel mirino del Real Madrid ma ancora non è chiaro il suo reale destino. Per il calciatore danese, che in passato è stato anche accostato alla Juventus, l'ipotesi più probabile potrebbe essere proprio il club spagnolo ma il Tottenham non dovrebbe mollarlo tanto facilmente.

A provare a fare chiarezza ci ha pensato il tecnico degli 'Spurs', Mauricio, che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sports UK': "Spero che rimanga. Christian è un grande giocatore, uno dei grandi talenti del calcio. C'è molto interesse per molti dei nostri giocatori. Spero continui con noi, ma non so cosa succederà alla fine".