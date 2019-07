NAPOLI CAIRO VERDI / Il Torino è da tempo sulle tracce di Simone Verdi, attaccante che potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato dopo una stagione con tanti infortuni e pochi gol. Cairo e De Laurentiis non hanno ancora raggiunto l'intesa economica per il trasferimento alla corte di Walter Mazzarri dell'ex Bologna.

Proprio il presidente del Torino ai microfoni di 'Sky' ha fatto il punto della trattativa: "Ho sentito De Laurentiis ma per altri motivi, non per Verdi. Ma non credo sia neanche giusto che sia io a chiedere il giocatore. Verdi è un ottimo giocatore ma abbiamo anche altri obiettivi. E' sbagliato focalizzarsi su un unico giocatore che poi magari per un qualsiasi motivo non arriva. Abbiamo una rosa di nomi, qualcuno scoperto, un paio ancora segreti. Vediamo cosa riusciamo a fare: lavoriamo sotto traccia"