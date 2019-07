CALCIOMERCATO SERIE A CARLOS AUGUSTO / Potrebbe essere in Serie A il futuro di Carlos Augusto. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il giovane terzino del Corinthians vanta infatti molti estimatori nel massimo campionato italiano. Classe '99, il ventenne nativo di Campinas è un mancino bravo tecnicamente e già con un fisico ben strutturato nonostante la giovanissima età.

Per le sue caratteristiche sarebbe perfetto per squadre che adottano il modulo che prevede la difesa a tre, seppur col 'Timao' abbia dimostrato di potersi destreggiare senza problemi anche nella difesa a quattro.

Nel mirino pure di qualche club straniero di alto livello, Carlos Augusto sta per prendere il passaporto italiano che potrebbe senz'altro agevolare il suo approdo nel nostro Paese. Non si può escludere un suo acquisto da parte di una cosiddetta big, in sinergia magari con una di medio-basso livello a cui potrebbe essere girato per fargli acquisire esperienza nel calcio italiano.