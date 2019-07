INTER STURRIDGE BOLOGNA / Nuova idea di mercato in casa Inter. Con Mauro Icardi sempre più in uscita e con Lukaku per cui si attendono novità in settimana, i nerazzurri iniziano a guardarsi attorno per nuove alternative in attacco. E alla dirigenza meneghina è stato proposto un giocatore ora svincolato e quindi acquistabile a costo zero. Si tratta di Daniel Sturridge, che con il Liverpool si è laureato campione d'Europa alla fine della stagione scorsa.

L'attaccante inglese, classe 1989, non ha rinnovato il proprio contratto con i 'Reds' ed è finito nel mirino di diversi club. Secondo 'Interlive.it' il giocatore, su cui è piombato anche il Bologna che sta sfidando Aston Villa e Rangers, è stato proposto ai nerazzurri. L'Inter però avrebbe, almeno per il momento, rifiutato la proposta, complice anche una condizione fisica che non convince visti i diversi infortuni di cui l'attaccante è stato vittima nelle ultime stagioni.