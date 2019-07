CALCIOMERCATO JUVENTUS LALLANA KLOPP / Jurgen Klopp sta provando Lallana come regista davanti alla difesa: una novità nella quale il manager del Liverpool crede molto, tanto da 'temere' la Juventus.

Dopo l'amichevole contro il, infatti, il tecnico campione d'Europa ha parlato dell'esperimento fatto: "Lallan è un calciatore che può giocare in quella posizione, in un ruolo alla Jorginho. Speriamo che Sarri non veda le partite altrimenti laci farà un'offerta".

Battuta a parte, Klopp analizza poi la prestazione di Lallana: "Deve acquisire il ritmo in quel ruolo, facendo cose in cui è bravo. Giocare in spazi ristretti, passare la palla e tornare dietro: con Milner questo è possibile, rappresenta una nuova opzione per noi".