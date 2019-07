FIORENTINA TORINO BRUGES ASTON VILLA NAKAMBA / Sembra essere destinato all'avventura in Premier League il centrocampista Marvelous Nakamba.

Il classe 1994, in forza al

In particolare il club che appare favorito nella corsa al nazionale dello Zimbabwe è il neopromosso Aston Villa. La società di Birmingham, riferisce il 'Mirror', avrebbe offerto al Bruges 9 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista africano. La volontà di Nakamba, riferisce il tabloid britannico, è quella di lasciare il Belgio e tentare l'avventura in Premier League. La pista Serie A sembra dunque farsi sempre più complicata.