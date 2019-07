INTER GRAVILLON SASSUOLO / Cessione definita per l'Inter: i nerazzurri hanno raggiunto l'accordo con il Sassuolo per il trasferimento in neroverde di Andrew Gravillon.

Il 21enne difensore, lo scorso anno in prestito al, sosterrà domani le visite mediche e poi firmerà il contratto con il club del patron Squinzi. Come riferisce 'Sky', Gavillon passa dall'Inter al Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 10 milioni di euro. Classe 1998, nato in Guadalupa, il calciatore vanta 38 presenze in Serie B ma deve ancora fare il suo esordio nel massimo campionato: dopo le visite di routine e l'ufficialità si mettere a disposione di