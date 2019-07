INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / "Saprete qualcosa la prossima settimana": Romelu Lukaku nei giorni scorsi ha parlato così del suo futuro ed allora il conto alla rovescia può partire. E' iniziata la settimana che potrerbbe definire il futuro dell'attaccante belga, con l'Inter che vorrebbe regalarlo a Conte e il Manchester United che non vuole concedere sconti.

Soskjaer ha dichiarato che non ci sono offerte per il 26enne exma in realtà non c'è la proposta che i 'Red Devils' vorrebbero: 80 milioni di euro all'incirca per dire addio all'attaccante che il manager norvegese non considerare un titolare inamovibile. L'Inter a quella cifra non è (ancora?) arrivata ma non ha mollato la presa. Dopo l'incontro della scorsa settimana, si attendono nuovi contatti e attenzione al fine settimana con nerazzurri e United che si incroceranno in Cina sabato 20 luglio. L'occasione per 'incontrarsi' a metà strada?