CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Marcelo allontana definitivamente le voci di mercato e giura fedeltà al Real Madrid.

In un'intervista rilasciata alla TV ufficiale del club, il terzino brasiliano, accostato ripetutamente anche allanelle ultime sessioni di calciomercato , ha speso parole d'amore nei confronti dei 'Blancos': "Affronteremo questa stagione con la voglia di vincere tutto. Ci stiamo divertendo per dare allegria e gioia ai tifosi, l'obiettivo è vincere tutto e stiamo lavorando duramente per essere pronti per l'inizio di stagione. Ho sempre detto di essere orgoglioso di giocare nel miglior club al mondo. Questa sarà la mia quattordicesima stagione, ma ho lo stesso entusiasmo di quando sono arrivato. Questa sensazione non cambierà mai".