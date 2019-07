BOLOGNA DENSWIL MIHAJLOVIC / "La società mi ha voluto fortemente. Il mio amico Mitchell Dijks mi ha parlato molto bene della città, dello staff e della squadra. Sono molto contento di essere qui". Così Stefano Denswil, uno dei tanti nuovi volti di casa Bologna.

Il club rossoblù sta affrontando la dura notizia legata a Sinisae anche il neo-acquisto ne ha voluto parlare: "Mi avevano parlato molto bene di lui e dello staff. Due giorni fa abbiamo fatto una videochiamata con il mister. Erano tutti tristi e lì ho capito di che persona si tratta. La squadra vuole reagire e tutti vogliamo combattere per lui e con lui. Ci butteremo nel fuoco per lui". Per Denswil sarà un banco di prova importante: "Ho scelto il campionato italiano perché per i difensori è un banco di prova molto importante. La società si è attivata circa un mese fa e ha dimostrato di volermi: voglio dimostrare le mie qualità".