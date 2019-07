NAPOLI MILIK SARRI / Arkadiusz Milik allontana le voci di mercato riguardanti le mosse in entrata del suo Napoli. Il club azzurro è infatti alla ricerca di un nuovo attaccante e starebbe insistendo per Icardi, ma dal ritiro di Dimaro il polacco ha dichiarato ai microfoni di 'Sky Sport': "Non posso stare dietro a tutto quello che dicono i giornalisti. Ho un lavoro da svolgere sul campo e mi posso concentrare solo su me stesso.

Non riesco a pensare a quello che pensa il presidente o l’allenatore, a quello che vogliono fare, se vogliono prendere un altro centravanti o no. Io mi devo concentrare solo sul migliorare le mie qualità ed essere più forte".

Un commento, poi, sul passaggio alla Juventus dell'ex Maurizio Sarri: "Vi dico la verità: non mi interessa tanto dove è andato mister Sarri, sono le sue scelte. È un grande professionista e dobbiamo rispettarlo".