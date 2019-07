Psg, il giallo Neymar si infittisce: sparisce un'intervista!

CALCIOMERCATO PSG NEYMAR BARCELLONA / Il giallo Neymar si arricchisce di un'ulteriore capitolo, il mistero assume i contorni di una vera e propria spy story.

L'emittente 'UOL Esporte' aveva realizzato un'intervista all'attaccante delin cui quest'ultimo aveva rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro, pur premettendo che non avrebbe accettato domande specifiche sul. La stessa emittente brasiliana ha però comunicato che tutto il materiale dell'intervista sarebbe stato rubato. Finita qui? No, perché gli americani di 'Oh My Goal' avrebbero offerto le immagini dell'intervista rubata ai brasiliani, affermando che la loro videocamera sarebbe rimasta in funzione.