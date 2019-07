p>INTER PAGLIARI ICARDI/ Silvio, agente fra gli altri di Manolo, ha parlato del futuro di Mauro, centravanti dell'Inter in uscita dal club nerazzurro, ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Ci vorrebbe del buon senso da parte di tutte le parti coinvolte". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Pagliari ha poi aggiunto: "Bisogna trovare una soluzione ideale per Icardi, meglio in un club estero, in modo che possa ripartire al meglio con la sua carriera".