CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI HIGUAIN FLORENZI ZANIOLO / Gianluca Petrachi è tornato a fare il punto sul mercato giallorosso a margine della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola. Il direttore sportivo della Roma ha anche parlato del futuro di Nzonzi e Pastore: "Fonseca ci ha chiesto di valutare tutti in ritiro per poi tirare le somme e capire chi può far parte del progetto tecnico. Al termine del ritiro di Trigoria decideremo chi confermare o mettere sul mercato. Florenzi? Ad oggi rappresenta ancora il capitano della Roma. Non è in vendita come ho letto, però il mercato è aperto a tutti e se arriveranno offerte saranno valutare".

Nessun commento, invece, sull'obiettivo: "Ribadisco, non parlo singolarmente dei giocatori. Però come avrete già intuito lavoro in modo silenzioso. Se parliamo di reparti vi posso anche dire che dovremo acquistare un altro centrocampista".

Annuncio, infine, sul futuro di Nicolò Zaniolo: "Colgo l'occasione per dire che, nel momento in cui ho sgridato Zaniolo con tutto l'affetto di questo mondo per rientrare in dei binari, qualora ne fosse uscito, si è detto subito che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo. Questo non è vero. Devo lavorare per cercare di far rendere al meglio Zaniolo. Io sono una persona anche molto di campo, ho un contatto diretto con i miei giocatori. Se su ogni parola e ogni espressione bisogna montarci su qualcosa. Non ho mai messo in vendita Zaniolo, né ho detto che è sul mercato. Il mercato è pieno di insidie, ma oggi Zaniolo non è sul mercato. Poi nella vita bisogna capire e valutare tutto".