Calciomercato Inter, Ranocchia in Serie C: le ultime

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA BARI - Lo scorso week end è emersa una pista di mercato abbastanza clamorosa: il Bari vorrebbe prendere Andrea Ranocchia. Un doppio salto all'indietro dalla Serie A alla Serie C che ai pugliesi è già riuscito in questa sessione estiva con Antenucci.

Per il bis, tuttavia, ci sono pochissime possibilità: Antonioè intenzionato a puntare su, che allenò proprio ai tempi deloltre che all'Arezzo, come uomo spogliatoio. Il rinnovo di contratto per due stagioni dello scorso aprile lo blinda all': sebbene il difensore centrale umbro sia rimasto legato alla piazza, ogni eventuale discorso è rimandato alla prossima estate, nella speranza che nel frattempo i biancorossi abbiano conquistato la Serie B.